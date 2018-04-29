تدريس العربية للاجئي سوريا في اسكتلندا

تقوم مدرسة اسكتلندية على شبكة الإنترنت بتدريس العربية لأطفال اللاجئين السوريين، حيث تقوم مدرسة (إي-سجويل) للتعليم الرقمي بالتوسع في تعليم سلسلة من المواد التي تدرس للتلاميذ في جميع أنحاء اسكتلندا، وذلك بعد أن تم إنشاؤها في البداية استجابة لمشاكل توظيف المعلمين في الجزر الغربية.



وقال أنجوس ماكلينان، مدير المدرسة إن هناك خططا للاستعانة بمعلم لتوفير دروس باللغة العربية.



وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتوقع من التلاميذ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من اللاجئين السوريين في هذه الجزر وهم يتعلمون في جميع أنحاء اسكتلندا.



وأشار موقع صحيفة (ذا سكوتسمان) إلى أن المدرسة تعمل في مجال التعلم عن بعد بين سلسلة من المدرسين والتلاميذ الذين يكونون على بعد عدة أميال.