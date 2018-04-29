محمد عبده يستعد لطرح ألبومه الجديد «عمرى نهر»

يستعد المطرب محمد عبده، لطرح ألبومه الغنائى الجديد «عمرى نهر»، من إنتاج وتوزيع روتانا، يتعاون «عبده» خلال الألبوم مع باقة متنوعة من الشعراء، ولأول مرة فى تاريخ محمد عبده، يقوم بالاعتماد على ملحن واحد فى تلحين جميع الأغانى، حيث تولى الموسيقار طلال تلحين كل أغانى الألبوم.



وقام بكتابة أغانى الألبوم الأمير بدر بن عبدالمحسن، فائق عبدالجليل، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، طارش قطن، فهد عافت، ثريا قابل، بالإضافة إلى رائعة نزار قبانى «فى المقهى».



من جهة أخرى، يحيى الفنان الكبير محمد عبده حفلًا غنائيًا، الجمعة الموافق 4 مايو المقبل، فى الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وسيقدم عبده خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة.