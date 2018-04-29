فرنسي من بين كل ثلاثة يعاني من ضغط الدم المرتفع

أوضحت الجمعية الفرنسية لمرضى القلب، في أحدث تقاريرها العلمية، أن ضغط الدم المرتفع أدى إلى حدوث 13% من الوفيات حول العالم سنويا.



وأظهرت الوكالة الوطنية الفرنسية للصحة العامة - في دراسة أجرتها خلال الفترة بين عامي (2014 – 2016) - أن هناك بالغا من بين كل ثلاثة بالغين في فرنسا يعانون من ضغط الدم المرتفع، فيما يجهل نصف المرضى إصابتهم بالمرض بالإضافة إلى أن 2.169 فرنسي تراوحت أعمارهم ما بين 18 – 74 عاما، سجلوا معدلات مرتفعة من ضغط الدم، حيث جاء الرجال فى المقدمة بنسبة بلغت 36.5%، مقابل 25.2% للنساء وتزداد هذه النسبة مع التقدم في العمر، مما يتطلب ضرورة قياس ضغط الدم لدى الطبيب بصورة منتظمة.



وأظهرت الدراسة ارتباط ضغط الدم بالتدخين والتغذية غير المتوازنة إلى جانب الحياة غير المستقرة والضغوط النفسية بالإضافة إلى العامل الوراثى والمعاناة من بعض الأمراض وعدم التوازن الهرمونى، موضحة أن تناول بعض العقاقير الطبية يزيد فرص الإصابة بضغط الدم المرتفع.



وأوصت الدراسة بالحرص على مراقبة مستويات ضغط الدم خاصة مع التقدم فى العمر وقياسه بصورة منتظمة لتفادى المشكلات الصحية.

