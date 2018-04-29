داليا عاطف تطالب بميثاق شرف إعلامى موحد فى تناول قضايا ذوى الإعاقة

يستمر، لليوم الثاني على التوالي المؤتمر الإقليمي الثالث للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، تحت عنوان «التعاون من أجل عالم آمن وخال من الحواجز»، برعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



ناقش المؤتمر في جلساته العامة عددًا من القضايا، التي تتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 العنف القائم وأشكال إساءة معاملة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع المجالات وإقامة الجسور بين حركتي الإعاقة حقوق المرأة، مقاربة إقليمية ودولية الإستراتيجيات الفعالة لتقوية حماية ومشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من النازحين واللاجئين الحماية الاجتماعية وخطة «التنمية المستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات ذوات الإعاقة: بين الواقع والمأمول في مجالات التعليم والخدمات الصحية والحقوق الإنجابية والجنسية».



وتطرقت ورش العمل إلى عدة مواضيع منها الحماية الاجتماعية وخطة «التنمية المستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات ذوات الإعاقة: بين الواقع والمأمول في مجالات التعليم والخدمات الصحية والحقوق الإنجابية والجنسية»، لإقامة حركات شاملة لحقوق المرأة والإعاقة في المنطقة العربية حماية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حالات الخطر والأزمات الإنسانية. جاء ذلك بمشاركة أكثر من ١٥٠ امرأة ذات إعاقة من الدول العربية.



وتحدثت داليا عاطف، مسئول ادارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، خلال جلسات المؤتمر، عن تجربة مصر الرائدة ضمن تجارب الدول العربية، وكيفية إدراج المرأة ذات الإعاقة ضمن استراتيجيات الوزارات المعنية والمجالس والهيئات وايضا القطاع الخاص والمجتمع المدني، والحراك المجتمعى الحادث فى تطوير التشريعات والقوانين وإدراج حقوق النساء ذوات الاعاقة بهذه التشريعات، وكذلك وضع المرأة ذات الإعاقة وحقوقها ضمن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وكيفية خلق إعلام صديق للإعاقة وموازنات مستجيبة للإعاقة.



واستعرضت داليا عاطف، عرض تجربة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، كأول كيان حكومى يضع لجنة للمرأة ذات الإعاقة ومقررة اللجنة من النساء ذوات الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، متطرقة لكم الانجازات التى قامت بها اللجنة فى وجود خبراء من النساء ذوات الاعاقة بها.



وطالبت داليا عاطف، بضرورة وضع ميثاق شرف اعلامى عربى موحد في تناول قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة بصفة عامة والمرأة ذات الإعاقة بصفة خاصة فلا زال أمامنا الكثير من التحديات فى تطبيق المواثيق الدولية والقوانين والتشريعات، وهذا بسبب الموروثات الثقافية وفكر المجتمع عن الاعاقة فمهما كان من انجازات لن تتحقق بسبب الفكر النمطي لدى المجتمع خاصة فى النجوع والقرى، فالإعلام هو السلطة والوسيلة التى تدخل كل بيت لتقوم بتغيير هذا الفكر وتعزز الوعي.