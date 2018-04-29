وكيل «نقل النواب» يكشف أبرز تحديات القطاع بالموازنة الجديدة

استنكر محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، انخفاض مخصصات وزارة النقل والقطاعات التابعة لها في الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2018 2019، وأهمها موازنة السكة الحديد، مؤكدًاأنها لا تلبي تطلعات البرلمان في تطويرها.



وقال في تصريح لــ« الدستور»، إذا كانت الحكومة تعول على قطاع الخاص تطوير الهيئة، فعليها أن تطلعنا على ما أنجزته في هذا الشأن والجدول الزمني الذي وضعته للانتهاء من تلك الأعمال، وأردف قائلًا: "غير ذلك فنحن نضع رءوسنا في الرمال".



وطالب زين الدين بإعادة إحياء قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن إهماله كان سببًا أساسيًا في تراكم خسائر الهيئة، باعتبارها المساهم الأكبر في إيراداتها.



وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري، قال وكيل لجنة النقل والمواصلات إنه اسم على غير مسمي، حيث إنه لا يمتلك إمكانيات للنقل، إنما تنحصر أعماله في حراسة المجرى النهري وتطهيره، داعيًا إلى ضرورة إحياء دور الشركات الخاصة التي كانت في هذا المجال، لمواجهة الأزمة المرورية التي قد تنشأ عن الزيادة السكانية المطردة.



وأعرب "زين الدين" عن استنكاره من تدني واردات قطاع النقل البحري، مؤكدًا تراجعها بسبب ضعف الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة، ما أدى إلى لجوء الكثير منها لموانئ الدول المطلة على الشواطيء المقابلة، مشددًا على ضرورة وضع تطوير الموانئ ضمن خطة العام المقبل، بما يتناسب ومتطلبات السفن العابرة، لتعظيم الإيرادات المتحققة من هذا القطاع.

