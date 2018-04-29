القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 10:12 ص

نهاية كوبون «مينا فارم» للأدوية 21 مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2148423

قالت البورصة المصرية إن نهاية الحق في كوبون شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية لحامل السهم حتى جلسة 21 مايو 2018.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنه من المقرر صرف الكوبون النقدي بقيمة 1.25 جنيه، اعتبارا من جلسة 24 مايو المقبل.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم مقترح توزيع 15.37 مليون جنيه على المساهمين (1.25 جنيه للسهم).

ويتضمن مقترح التوزيعات المعتمد من العمومية، توزيع 10.19 مليون جنيه على العاملين بالشركة، وترحيل 151.22 مليون جنيه أخرى.

يُشار إلى أن القوائم المالية المجمعة لشركة مينا فارم للأدوية، أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 299% لتبلغ 189.07 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 47.3 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة، خلال العام الماضي إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.035 مليار جنيه في 2016.

وحققت الشركة أرباحا مستقلة بقيمة 61.91 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 40.45 مليون جنيه، قبل عام.

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