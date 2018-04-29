الإمارات تقدم إغاثة عاجلة لمتضررى حريق عزبة التلاهى بالأقصر

وجه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية، بإرسال حملة عاجلة لإغاثة أهالي عزبة التلاهي بمركز أرمنت في محافظة الأقصر، التي تعرضت لحريق هائل دمر عشرات المنازل بشكل كامل.



وبحسب وكالة أنباء الأمارات «وام»، اليوم الأحد، فقد طلب ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية من ممثلي الهيئة في مصر، سرعة التحرك إلى المنطقة وتقديم مواد إغاثية عاجلة.



وتضم المواد الإغاثية «أغطية وملابس ومواد غذائية»، فضلًا عن إعداد تقرير كامل عن أوضاع العزبة واحتياجات أهلها وتقديم الدعم الفورى لهم.



ويأتي هذا الدعم ضمن حملة «قلوب رحيمة»، التي أطلقها نائب حاكم دبي، مطلع عام 2017 «عام الخير»، وأمر بمواصلتها خلال «عام زايد» 2018، وتشمل الإغاثات العاجلة والمساعدات الموسمية والمشروعات الصغيرة في محافظات صعيد مصر.