القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
عالم
الأحد 29/أبريل/2018 - 10:12 ص

الإمارات تقدم إغاثة عاجلة لمتضررى حريق عزبة التلاهى بالأقصر

الشيخ حمدان بن راشد
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
عبير سليم
dostor.org/2148422

وجه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية، بإرسال حملة عاجلة لإغاثة أهالي عزبة التلاهي بمركز أرمنت في محافظة الأقصر، التي تعرضت لحريق هائل دمر عشرات المنازل بشكل كامل.

وبحسب وكالة أنباء الأمارات «وام»، اليوم الأحد، فقد طلب ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية من ممثلي الهيئة في مصر، سرعة التحرك إلى المنطقة وتقديم مواد إغاثية عاجلة.

وتضم المواد الإغاثية «أغطية وملابس ومواد غذائية»، فضلًا عن إعداد تقرير كامل عن أوضاع العزبة واحتياجات أهلها وتقديم الدعم الفورى لهم.

ويأتي هذا الدعم ضمن حملة «قلوب رحيمة»، التي أطلقها نائب حاكم دبي، مطلع عام 2017 «عام الخير»، وأمر بمواصلتها خلال «عام زايد» 2018، وتشمل الإغاثات العاجلة والمساعدات الموسمية والمشروعات الصغيرة في محافظات صعيد مصر.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ أقل من شهر

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ أقل من شهر

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ أقل من شهر

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ أقل من شهر

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ أقل من شهر

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

الآن

القوى العاملة: «أول مايو إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص»

اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء لجنة الوصاية على «الزمالك»

الدفع بـ70 سيارة محملة باللحوم والدواجن المجمدة إلى المحافظات

اليوم.. «المركزى» يطرح سندات خزانة بـ14.2 مليار جنيه

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

ألبومات الصور

مدير شرطة النقل يواصل جولاته المفاجئة على محطات القطارت والمترو

حملة مرورية مسائية بشوارع زفتى في الغربية (صور)

ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم هانى شاكر فى حفل شرم الشيخ

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

كشكول

جامعة الأزهر تُنظم مؤتمرًا علميًّا لبحث تحديات الطب

"تعليم المنوفية" تبحث تنفيذ خطة جديدة بمدارسها

جامعة الفيوم: وضعنا قواعد خاصة لمراعاة صيام الطلاب خلال الامتحانات

تعليم الوادي الجديد: لم تصلنا أى شكوى من امتحانات النقل

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

الأمصار

لأول مرة.. رجال الأمن والجيش في تونس يدلون بأصواتهم

باراجواي تقرر نقل سفارتها إلى القدس

الغنوشي عن الانتخابات البلدية: لن نسمح بعودة الديكتاتورية لتونس

زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شمالي باكستان

اليوم.. وزير الخارجية الفرنسي يزور القاهرة

منوعات

اكتشاف جدار حصن تاريخي من القرن الثالث قبل الميلاد في اليونان

تدريس العربية للاجئي سوريا في اسكتلندا

فرنسي من بين كل ثلاثة يعاني من ضغط الدم المرتفع

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads