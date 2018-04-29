القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
عالم
الأحد 29/أبريل/2018 - 10:10 ص

الرئيس الأرميني يلتقي زعيم المعارضة لبحث الوضع السياسي

الرئيس الأرميني،
الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان
أ ش أ
dostor.org/2148418

التقى الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، مع زعيم المعارضة نيكول باشينيان، لبحث الوضع السياسي في البلاد وسبل تفادي أزمة تشكيل الحكومة.

وكتب «باشينيان» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بحث مع الرئيس الأرميني التطورات الأخيرة في البلاد والطرق الممكنة للحل.

وتشهد العاصمة الأرمينية يريفان وبعض المدن الأخرى في أرمينيا منذ يوم 13 من الشهر الجاري تجمعات ومظاهرات حاشدة، احتجاجًا على تعيين سيرج سركيسيان، الذي ترأس الجمهورية منذ 2008 وحتى 2018، رئيسًا للحكومة.

وقد أجبرت الاحتجاجات سيرج سركيسيان، على الاستقالة يوم الاثنين الماضي، وتم تعيين كارين كارابيتيان، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء لحين انتخاب البرلمان رئيس جديد للحكومة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين

منذ حوالي 19 ساعة

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح

منذ يومين

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين

منذ يومين

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان

منذ 3 أيام

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ 3 أيام

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

الآن

القوى العاملة: «أول مايو إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص»

اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء لجنة الوصاية على «الزمالك»

الدفع بـ70 سيارة محملة باللحوم والدواجن المجمدة إلى المحافظات

اليوم.. «المركزى» يطرح سندات خزانة بـ14.2 مليار جنيه

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

ألبومات الصور

مدير شرطة النقل يواصل جولاته المفاجئة على محطات القطارت والمترو

حملة مرورية مسائية بشوارع زفتى في الغربية (صور)

ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم هانى شاكر فى حفل شرم الشيخ

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

كشكول

جامعة الأزهر تُنظم مؤتمرًا علميًّا لبحث تحديات الطب

"تعليم المنوفية" تبحث تنفيذ خطة جديدة بمدارسها

جامعة الفيوم: وضعنا قواعد خاصة لمراعاة صيام الطلاب خلال الامتحانات

تعليم الوادي الجديد: لم تصلنا أى شكوى من امتحانات النقل

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

الأمصار

لأول مرة.. رجال الأمن والجيش في تونس يدلون بأصواتهم

باراجواي تقرر نقل سفارتها إلى القدس

الغنوشي عن الانتخابات البلدية: لن نسمح بعودة الديكتاتورية لتونس

زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شمالي باكستان

اليوم.. وزير الخارجية الفرنسي يزور القاهرة

منوعات

اكتشاف جدار حصن تاريخي من القرن الثالث قبل الميلاد في اليونان

تدريس العربية للاجئي سوريا في اسكتلندا

فرنسي من بين كل ثلاثة يعاني من ضغط الدم المرتفع

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads