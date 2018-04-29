الرئيس الأرميني يلتقي زعيم المعارضة لبحث الوضع السياسي

التقى الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، مع زعيم المعارضة نيكول باشينيان، لبحث الوضع السياسي في البلاد وسبل تفادي أزمة تشكيل الحكومة.



وكتب «باشينيان» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بحث مع الرئيس الأرميني التطورات الأخيرة في البلاد والطرق الممكنة للحل.



وتشهد العاصمة الأرمينية يريفان وبعض المدن الأخرى في أرمينيا منذ يوم 13 من الشهر الجاري تجمعات ومظاهرات حاشدة، احتجاجًا على تعيين سيرج سركيسيان، الذي ترأس الجمهورية منذ 2008 وحتى 2018، رئيسًا للحكومة.



وقد أجبرت الاحتجاجات سيرج سركيسيان، على الاستقالة يوم الاثنين الماضي، وتم تعيين كارين كارابيتيان، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء لحين انتخاب البرلمان رئيس جديد للحكومة.