«أبو العزم» يفتتح ملتقى الاتحاد العربي للقضاء الإداري بالكويت

انطلقت فعاليات "المتلقى العلمي الثالث حول التحكيم في العقود الإدارية"، والذي ينظمه الاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة.



وأوضح المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد، بأن الملتقى يعقد في مدينة الكويت، تحت رعاية المستشار فهد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، ويستمر على مدار يومين.



ويشارك في الملتقى رؤساء وأعضاء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة بالدول العربية، بالإضافة إلى بعض المتخصصين في التحكيم من الوطن العربي.



ويناقش الملتقى "مدى مشروعية التحكيم في العقود الإدارية وشروطه"، ويلقي الضوء على "المشكلات العملية التي تواجه الدول العربية في عقودها الدولية، وطرق حلها"، كما يتعرض لـ"أحدث أحكام محكمة التحكيم الدولية والقواعد المطبقة في هذا الشأن".