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الأحد 29/أبريل/2018 - 10:07 ص

الخارجية العراقية: نرحب باتفاق السلام بين الكوريتين

المتحدث باسم الوزارة
المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب،
أ ش أ
dostor.org/2148407

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، باتفاق السلام بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، معربة عن أملها في أن تنتهي الصراعات في العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب،في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، "نرحب بالاجتماع التاريخي الذي جمع بين قيادتي ‫كوريا‬ الشمالية والجنوبية، وأسفر عن توقيع اتفاق ‫سلام‬ بين الجارين"، معربًا عن أمله في أن يتمكن الجانبان من اتخاذ خطوات تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وأضاف المتحدث العراقي أن التفاهم والتصالح هو الأساس في إرساء السلام، مؤكدا أن بلاده تأمل أن تنتهي الصراعات الدائرة في العالم وتفضي إلى الحوار الذي يؤسس للأمن الدولي.

وتبنى الزعيمان الكوري الشمالي كيم يونج أون والجنوبي مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم إعلانًا أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

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