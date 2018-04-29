القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 10:06 ص

تدشين نادي «المرأة والطفل» بمكتبة مصر العامة في الأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الاقصر - هدي الامير
dostor.org/2148404

أعلن محمد عباس، مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من تدشين نادى المرأة والطفل بالمكتبة.

وأوضح "عباس" أن نادى المرأة والطفل يأتى فى إطار الأنشطة الصيفية للمكتبة ويستهدف تنظيم أنشطة متنوعة للمرأة تتضمن الندوات التوعوية والإرشادية والدورات التدريبية لتأهيل المرأة على الأعمال المختلفة، إلى جانب تعلم الأنشطة اليدوية من خلال ورش العمل، لذلك سيتم تنظيم أعمال نادى المرأة ضمن خطة محددة لضمان تنويع الأنشطة المقدمة للمرأة الأقصرية، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأنشطة الصيفية للمكتبة افتتاح الصالون الثقافى لأدباء وشعراء الأقصر لممارسة الأنشطة الأدبية والشعرية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، للاهتمام  بالمرأة وأنشطتها الترفيهية المتنوعة عرفانًا بدورها فى تنشئة الأجيال وتنمية المجتمع، وكذلك تنويع الأنشطة الصيفية لأبناء المحافظة.

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