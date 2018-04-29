«مصر للمقاصة»: قانون الاستثمار فرض على الشركات سهولة القيد

قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن قانون الاستثمار فرض على الشركات سهولة القيد، موضحًا أن افتتاح فرع لشركته داخل الهيئة العامة للاستثمار أمر فى غاية الأهمية وأن القانون رقم 59 فرض على الشركات توفيق أوضاعها خلال عام.



وأضاف "عبدالسلام"، خلال مرتمر المال جى تى إم، أن عدد الشركات المساهمة بلغ 130 ألف شركة بالإضافة إلى ما يجدّ يوميا، مشيرا إلى أن عدد الشركات التى تؤسس يوميّا من 20 إلى 30 شركة.



وأوضح أن هناك عددًا من الخطوات تم دعمها من خلال التوسع فى الأمكان لاستيعاب قيد الشركات علاوة على عقد عدد من المؤتمرات لمساعد وكلاء القيد فى عملية التثقيف والتعريف بكيفية القيد وأهميته، مشددا على إنشاء إدارة مستقلة دورها مخاطبة الشركات وشرح أهمية القيد مركزيا بالإيداع المركزى وذلك من خلال لائحة الشركات بالهيية العامة للاستثمار.



وأكد أنه تم تدشين موقع إلكتروني على موقع مصر للمقاصة لتسهيل استيفاء الأوراق إلكترونيا، لافتا إلى أن "المقاصة" لديها 7 مليارات صك تابعة للشركات المقيدة الأمر الذى دفعنا إلى حصر الأوراق المالية التى تزيد نسبتها عن 75% لإعدام الأوراق المالية بالتنسيق مع الشركة الممصدرة.