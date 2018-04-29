القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 10:01 ص

محافظ الغربية: فيديو إلقاء القمامة على جانبي بحر شبين «قديم»

اللواء أحمد ضيف صقر،
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية،
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2148398

أعلنت محافظة الغربية، أن الفيديو الذي تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، بشأن قيام سائق سيارة وسائق اللودر بإلقاء القمامة على جانبي بحر شبين، بمدينة طنطا، تبين أن هذه الواقعة كانت يوم 27 من نوفمبر 2015، وصدر حينها قرار محافظ الغربية بإيقاف السائقان ومشرف النظافة عن العمل لمدة شهر لحين انتهاء التحقيق.

يذكر أن هذه السيارة كانت تحمل لوحات معدنية حمراء اللون؛ حيث تم تغير هذه اللوحات إلى اللون الأبيض منذ ثلاث سنوات، وإنه يتم تكرار تداول هذا الفيديو المحمل على «يوتيوب» عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التليفزيونية كل فترة لإثارة البلبلة، علمًا بأن هذا الفيديو كان محملًا في الأصل على قناة الشرق الإرهابية.

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