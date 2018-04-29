القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 08:56 ص

فريق «الآبا» السويدي الغنائي يعود بعد غياب 35 عامًا

فريق «الآبا» السويدي
فريق «الآبا» السويدي
أ ش أ
dostor.org/2148331

يفاجئ فريق (الآبا) السويدي، عشاقه الذين ما زالوا يتذكرون أغنياته وألحانه المتميزة، بالعودة مرة أخرى إلى الساحة الغنائية لتسجيل عمل غنائي جديد بعد 35 عاما من التوقف عن تقديم أي عمل فني.

وكشفت الفرقة الغنائية السويدية - الأشهر في تاريخ الغناء في السويد - عن أن عودتها قد تشكل مفاجأة غير متوقعة لعشاقه ومحبيه، آملين أن تكون مفاجأة سعيدة تثرى وجدانهم وتذكرهم بأروع ما قدموه على مشوارهم الغنائي الناجح.

وقال الفريق السويدي - في بيان صحفي - "شعرنا جميعا أنه بعد مرور 35 عاما تقريبا، قد يكون من الممتع توحيد جهودنا ودخولنا إلى الأستوديو مرة أخرى، وهو ما تشجعنا وقمنا به، وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت نشعر وكأننا كنا في عطلة قصيرة، لنعود مرة أخرى لاستئناف تجربة مبهجة وسعيدة للغاية ".

وقام فريق (الآبا) بتسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باسم "لا يزال لدى إيمان " التي سيتم إنتاجها من قبل تلفزيون " بى.سى" ليتم بثها في ديسمبر القادم.

وتأتي تسمية الفريق بهذا الاسم (الآبا) تيمنا بالأحرف الأولى لكل فرد من أفراد الفرقة.. وتتكون الفرقة من رجلين وامرأتين، وقد لاقت الفرقة رواجا عالميا في سبعينيات من القرن العشرين حتى بداية ثمانينيات القرن العشرين، لينفصل أفراد الفريق في عام 1983.

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