وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا يبحثان حل الأزمة النووية

اتفقت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج هوا ونظيرها الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي على التشاور الوثيق من أجل إنجاح لقاء القمة المرتقب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وحل الأزمة النووية الكورية الشمالية.



وذكرت وزارة الخارجية في سول في بيان اليوم (الأحد) أن مكالمة هوا الهاتفية مع بومبيو أمس هى الأولى منذ اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي لـ "بومبيو" وزيرا للخارجية الأمريكية.



وجاء في بيان الخارجية الكورية الجنوبية أن الوزيرين ناقشا نتائج قمة الكوريتين أمس الأول، وجددا التزام الحليفين بإخلاء شبه الجزيرة الكورية تماما من الأسلحة النووية، واتفقا في الرأي على أن التشاور الدبلوماسي بين سول وواشنطن كان حاسما للغاية من أجل ضمان نجاح القمة الأمريكية - الكورية الشمالية، التي من المتوقع أن تعقد في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع.



واتفق الطرفان على ضرورة عقد قمة مبكرة بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وناقش الوزيران التفاصيل، كما اتفقا على تحديد اجتماع في أقرب وقت ممكن.



ووفقا للبيان، وصف بومبيو نتائج القمة بين الكوريتين بأنها واعدة للغاية، وقال إنه سيعمل بصورة وثيقة مع الجنوب لإحراز تقدم في القضايا النووية لكوريا الشمالية.