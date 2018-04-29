القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 08:51 ص

«تيليجرام» يتوقف عن العمل بشكل مفاجئ

تيليجرام
تيليجرام
أ ش أ
dostor.org/2148329

توقف تطبيق التراسل الفوري المشفر "تيليجرام"، صباح اليوم الأحد، عن العمل بشكل مفاجئ، بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت .

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن توقف التطبيق يأتي بعد أن فرضت وكالة الاتصالات الروسية حظرا على تطبيق تيليجرام للتراسل بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير.

ورفض تيليجرام، الذي طوره رجل الأعمال الروسي بافل دوروف، تقاسم البيانات، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية ووعد بإبقاء التطبيق قيد التشغيل على الرغم من الحظر.

وأكدت هيئة رقابة الاتصالات الروسية أنها أغلقت "عددا كبيرا" من الخوادم المملوكة لشركتي جوجل وأمازون لأنها تعتقد أن شركة تيليجرام تستخدمها للتحايل على الحظر.

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