القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 08:48 ص

فوز يوفنتوس على انتر يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2148327

تصدر فوز نادى يوفنتوس الملحمى على انتر ميلان فى ميلانو الليلة الماضية والتقلبات التى شهدها اللقاء من تقدم اليوفى ثم تعادل وتقدم انتر رغم لعبه بعشر لاعبين وأخيرا نجاح السيدة العجوز فى قلب الطاولة على أصحاب الأرض فى الدقائق الأخيرة والفوز باللقاء 32 عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد.

وكتبت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، منتقدة أداء الحكم: "ما حدث كان منفرا، إنتر تقدم بهدفين لهدفين حتى الدقيقة 87، يوفي قتل إنتر بعدها وقلب النتيجة لثلاثة أهداف لهدفين، الحكم طرد فيتشينو، وبعد 15 دقيقة تغاضى عن طرد بيانيتش، اليوم نابولي يواجه فيورنتينا لتقليص الفارق من جديد لنقطة واحدة".

أما "توتو سبورت"، فاحتفلت بفوز يوفنتوس بعنوان يقول: "يوفي جنوني، هيجواين سجل هدف الانتصار في نهاية المباراة".

ومن جانبها، قالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس لا نهاية له، وإنتر ميلان في غضب كبير، حماس كبير في ملعب سان سيرو، مباراة مثيرة للجدل ونهاية مشوقة للغاية".

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