فوز يوفنتوس على انتر يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

تصدر فوز نادى يوفنتوس الملحمى على انتر ميلان فى ميلانو الليلة الماضية والتقلبات التى شهدها اللقاء من تقدم اليوفى ثم تعادل وتقدم انتر رغم لعبه بعشر لاعبين وأخيرا نجاح السيدة العجوز فى قلب الطاولة على أصحاب الأرض فى الدقائق الأخيرة والفوز باللقاء 32 عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد.



وكتبت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، منتقدة أداء الحكم: "ما حدث كان منفرا، إنتر تقدم بهدفين لهدفين حتى الدقيقة 87، يوفي قتل إنتر بعدها وقلب النتيجة لثلاثة أهداف لهدفين، الحكم طرد فيتشينو، وبعد 15 دقيقة تغاضى عن طرد بيانيتش، اليوم نابولي يواجه فيورنتينا لتقليص الفارق من جديد لنقطة واحدة".



أما "توتو سبورت"، فاحتفلت بفوز يوفنتوس بعنوان يقول: "يوفي جنوني، هيجواين سجل هدف الانتصار في نهاية المباراة".



ومن جانبها، قالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس لا نهاية له، وإنتر ميلان في غضب كبير، حماس كبير في ملعب سان سيرو، مباراة مثيرة للجدل ونهاية مشوقة للغاية".