القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 08:47 ص

واشنطن تدعو الأطراف السياسية في أرمينيا للتفاوض لتشكيل الحكومة

هيذر ناويرت
هيذر ناويرت
أ ش أ
dostor.org/2148325

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، بأن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في أرمينيا عن كثب.

وقالت ناويرت في بيان اليوم:"كصديق لأرمينيا، نحث جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات بنية حسنة بشأن تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور، والتوصل إلى قرار يعكس مصالح جميع الأرمن".

وأضافت "أننا نؤيد الجهود الجارية التي يبذلها مكتب الرئيس ساركسيان لتيسير الحوار بين جميع الأطراف.. وما زلنا نشيد بالطبيعة السلمية للمظاهرات، ونثق في أن قوات الأمن وهؤلاء الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي سيظلون ملتزمين بعدم العنف في الأيام القادمة".

تجدر الإشارة، إلى أن العاصمة الأرمنية يريفان ومدن أخرى شهدت منذ 13 أبريل موجة من الفعاليات الاحتجاجية بمشاركة آلاف المتظاهرين، رفضا لاختيار الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئيسا للوزراء، وتحت ضغط الشارع قدم سركيسيان استقالته في 23 أبريل.

وكان البرلمان الأرمني قد وافق، يوم الثلاثاء 17 أبريل، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد، يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى نظام برلماني، يتمتع من خلاله رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.

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