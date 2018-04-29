«الهرش»: ندوة القوات المسلحة رسالة للعالم بأن مصر كيان واحد

أكدت سلوى الهرش حفيدة سالم الهرش - شيخ مشايخ سيناء - التي تحدثت أمس أمام الندوة الثقافية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الندوة جسدت الرسالة الحقيقة للعالم بأن مصر برئيسها وجيشها وشعبها كيان واحد.



وقالت الهرش، في اتصال هاتفي مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، إن تأكيد الرئيس السيسي أمس بأن انتهاء العمليات العسكرية قريبا في سيناء رسالة أخري للعالم بأن مصر انتصرت على الإرهاب وبات إعلان النصر قريبا.



ورفضت الهرش كل محاولات التهديد التي يحاول البعض إرسالها إلي أبناء سيناء، مؤكدة أن أهالي سيناء مصرون على الفداء من أجل مصر.



ولفتت إلي أن نساء سيناء دروع بشرية لحماية أرض الفيروز الغالية، مشيدة بتضحيات نساء مصر لأنهن يقدمن أبناءهن وأغلي ما لديهن من أجل مصر عبر القوات المسلحة والشرطة المصرية.



وتعهدت الهرش باستمرارها في تقديم كل نفيس وغال من أجل حماية الوطن، لافتة إلي أن مصر تحتاج إلى جهود كل أبنائها ويجب علينا جميعا القيام بهذا الدور.



وكانت سلوى الهرش حفيده المجاهد السيناوي سالم الهرش، قد أعربت عن فخرها الشديد باللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.

