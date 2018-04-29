أوكرانيا: قمة الكوريتين تبعث أمل إرساء السلام

رحبت أوكرانيا، بنتائج القمة التاريخية التي جمعت بين رئيسي الكوريتين الشمالية والجنوبية، وتعهدهما بإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية ووقف النزاع بين البلدين.



ونقل موقع (يوكرين إين أربيك) الأوكراني عن وزير الخارجية بافلو كليمكين قوله - عبر تدوينة على موقع التدينات المصغرة (تويتر) - إن نتائج القمة "تبعث على أمل في إرساء السلام في شبه جزيرة كوريا".



وأضاف: يسرّني أن يتراجع التوتّر في شبه جزيرة كوريا، حيث بعثت نتائج قمة الرئيسين على تفاؤل كبير.



وكان رئيسا الكوريتين قد اتفقا على نزع السلاح النووي وإحلال السلام ووقف الحرب، بعد سنوات عديدة من النزاع المفتوح بين البلدين.