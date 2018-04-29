برلماني روسي: أوروبا ستقبل الشروط التجارية الأمريكية

قال عضو مجلس الشيوخ الروسي أليكسي بوشكوف إن أوروبا ستكون مستاءة من الشروط التجارية التي طرحتها الولايات المتحدة، لكنها ستقبلها.



وكتب بشكوف على صفحته على "تويتر" -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأحد- أن" الولايات المتحدة تعتزم إملاء شروط التبادل التجاري على أوروبا، وأوروبا ستكون مستاءة، لكنها ستقبل بالشروط ". مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى أوروبا القدرة على مواجهة الولايات المتحدة.



يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد وقع في أوائل شهر مارس الماضي، على فرض رسوم استيراد جمركية بحجم 25 % على واردات الصلب و10 % على واردات الألمنيوم.



وفي الوقت نفسه، صرح البيت الأبيض بأن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة بأن منتجاتها "لا تهدد الأمن القومي".



كما لوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض ضرائب على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وذلك كرد على ما وصفه بالرسوم الضخمة التي تفرضها أوروبا على شركات بلاده العاملة هناك.



وعبر حينها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان عن أسفه الشديد لهذه الخطوة، والتي وصفها بأنها تمثل تدخلا سافرا لحماية الصناعة المحلية الأمريكية، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى أي مبرر يرتبط بالأمن القومي، ومؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيرد، خلال أيام قلائل بـ "مقترح وقائي يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية.