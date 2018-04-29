المعارضة الأرمينية تعد بتنظيم مظاهرة حاشدة في يريفان خلال ساعات

وعد زعيم المعارضة في أرمينيا، نيكول باشينيان، أنصاره استئناف أعمال الاحتجاج في يريفان اليوم الأحد على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.



وأكد باشينيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن المظاهرة ستجري "على نطاق واسع".



وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء في أرمينيا كارين كارابتيان قد اقترح، يوم الأربعاء الماضي، إجراء انتخابات برلمانية جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو أسبوعين.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان كان قد قدم استقالته - يوم الاثنين الماضي - من منصب رئيس الوزراء على خلفية احتجاجات مستمرة في أرمينيا ولمدة عشرة أيام ضد انتخابه رئيسا للوزراء.



واعترف سركسيان - في خطاب خاص حول هذه المسألة - بأن لديه، في مثل هذا الوضع، العديد من الحلول، ولكنه يرى أن الحل في الوضع الراهن هو ترك المنصب.



يذكر أن تظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء بدأت - في 13 أبريل الجاري - حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق، بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "ثورة مخملية" في أرمينيا.



وقد وافق البرلمان الأرمني - في 17 أبريل الجاري- على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد، يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى نظام برلماني، يتمتع من خلاله رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.