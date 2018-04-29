مقتل 15 مسلحًا من داعش في غارة أمريكية شرق أفغانستان

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا ينتمون إلى تنظيم (داعش) الإرهابي في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في إقليم (ننجارهار)، شرق أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن فيلق (سيلاب 201)، التابع للجيش الأفغاني في الشرق قوله - في بيان - إن القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان شنت غارة جوية على منطقة حسكة مينا أمس؛ أسفرت عن مقتل 15 مسلحًا على الأقل، دون وقوع أية إصابات بين السكان المحليين.



وفي الوقت ذاته، أعلن فيلق (سيلاب) مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين خلال اشتباك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في منطقة واتا بور في إقليم كونار.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك مقاتلي طالبان وتنظيم داعش، على هذه الأنباء حتى الآن.



يأتي ذلك في الوقت الذي تجرى فيه القوات الأفغانية عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة طالبان وتنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى في مختلف إقاليم البلاد.



وتشن القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان غارات جوية منتظمة لقمع المسلحين المناهضين للحكومة الذين يحاولون توسيع الأنشطة الإرهابية والمسلحة في البلاد.