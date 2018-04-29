«مون» و«ترامب» يتفقان على عقد قمة بيونج يانج وواشنطن في أسرع وقت

قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية كيم وي-كيوم اليوم الأحد إن الرئيس مون جيه-إن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت لمدة ساعة وربع الساعة، واتفق معه على عقد محادثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن وتعزيز التعاون لإنجاح هذه القمة.



وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مون أكد خلال الاتصال أن القمة بين الكوريتين تمثل أساسا لإنجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مضيفا أن زعيمي الكوريتين اتفقا في الرأي على أن القرار المهم لـ ترامب أسهم بشكل كبير في ذلك.



بدوره، قال ترامب إن "إعلان بانمونجوم" جدد التأكيد على هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية من خلال نزع السلاح النووي بصورة تامة وذلك خبر سار ليس للكوريتين فقط، بل للعالم بأسره.