القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
مصر
الأحد 29/أبريل/2018 - 07:58 ص

«الأرصاد»: ارتفاع جديد فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 35 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2148311

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة، ليسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا متكاثرة غربا يصاحبها سقوط للأمطار، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35
وسط الدلتا 20 34
الإسكندرية 15 32
بلطيم 16 32
مطروح 17 29
السلوم 20 33
سيوة 22 35
بورسعيد 19 28
دمياط 19 27
العريش 15 30
رفح 16 28
الإسماعيلية 15 35
السويس 16 32
رأس سدر 19 33
نخل 12 31
نويبع 20 30
طابا 18 30
كاترين 16 26
الطور 22 35
شرم الشيخ 23 28
الغردقة 22 34
مرسى علم 22 33
الفيوم 19 35
بنى سويف 18 35
المنيا 17 36
أسيوط 18 36
سوهاج 19 36
قنا 20 37
الأقصر 20 37
أسوان 21 37
أبوسمبل 19 36
الوادى الجديد 19 35
شلاتين 22 32
أبورماد 21 30
رأس حدربة 20 31
حلايب 20 31

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24

الأرصاد: غدًا ارتفاع ملحوظ فى الحرارة.. والقاهرة 29 درجة

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم.. العظمى بالقاهرة 29

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ 3 أيام

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ 3 أيام

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ 4 أيام

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

ترامب يعقد اجتماعًا مع كوريا الشمالية خلال الأسابيع المقبلة

برلمانى يطالب الحكومة بإعلان الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

طلب إحاطة بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

السعودية تقر عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لهذه التهمة

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

ألبومات الصور

ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم هانى شاكر فى حفل شرم الشيخ

«أنا لابس ومش لابس».. 5 بناطيل أثارت جدلًا في مصر (صور)

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

كشكول

جامعة الأزهر تُنظم مؤتمرًا علميًّا لبحث تحديات الطب

"تعليم المنوفية" تبحث تنفيذ خطة جديدة بمدارسها

جامعة الفيوم: وضعنا قواعد خاصة لمراعاة صيام الطلاب خلال الامتحانات

تعليم الوادي الجديد: لم تصلنا أى شكوى من امتحانات النقل

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

سفير فلسطيني: انعقاد المجلس الوطني يؤكد التفاف الشعب الفلسطيني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في غزة

مسؤول بالجهاد: صوافطة مفصول من الحركة منذ عام 2007

منوعات

فيتامين «ب – 6» يساعد على تذكر الأحلام

«تيليجرام» يتوقف عن العمل بشكل مفاجئ

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads