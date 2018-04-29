وزير عمانى: نعتز بالتجربة المصرية فى مجال حقوق العمال

أكد وزير القوى العاملة بسلطنة عمان الشيخ عبد الله بن ناصر البكري، أن هناك توافقا تاما بين السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: هناك رؤى مشتركة بينهما من خلال علاقات أخوة وصداقة وتشاور وتنسيق مستمر من أجل الحفاظ علي الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.



وشدد الوزير العماني خلال حواره مع صحيفة (الأخبار) الذي نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، على قوة وعمق العلاقات العمانية - المصرية على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن القيادة الحكيمة للبلدين وضعت أسسا بناءة وتبنت مواقف مشتركة من أجل مصلحة الشعبين والارتقاء بمستوى حياة المواطنين.



وأشاد بالتجربة المصرية في العمل النقابي والدور الذي يقوم به وزير القوى العاملة محمد سعفان من أجل توفير كافة الضمانات التي تحمي حقوق العمال، مضيفا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في وضع قوانين منظمة للعمل والنقابات العمالية ولها دور ريادي في ذلك.



وقال: "نحن في سلطنة عمان نعتز بالتجربة المصرية في الاهتمام بمشاكل العمال؛ ما يدل على حرص مصر على مراعاة العمال والحفاظ على حقوقهم وهو ذات الشأن في سلطنة عمان التي قطعت شوطا كبيرًا في تعزيز وتقوية العلاقات التي تجمع أطراف العمل الثلاثة".