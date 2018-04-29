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الأحد 29/أبريل/2018 - 07:46 ص

الرئيس اليونانى: مصر جدار منيع وحصن قوى أمام الإرهاب

الرئيس اليوناني بروكوبيس
الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس
أ ش أ
dostor.org/2148306

أشاد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، التي وصفها بـ"الممتازة والوثيقة"، وثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز هذه العلاقات، قائلا إن العلاقات الثنائية خلال رئاسة السيسي "تعززت ونمت بشكل مهم جدا، وتعمقت وتطورت واتخذت أبعادا كبيرة في مجالات عديدة كانت غير معروفة في السابق".

وأوضح الرئيس اليوناني - في حديث مع صحيفة (الأهرام) نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد - أن مصر في عهد الرئيس السيسي تحولت إلى قوة إقليمية اكتسبت قوتها وهيبتها في المنطقة والعالم، وأنها تنمو وتتطور بمعدلات سريعة.

وأضاف الرئيس اليوناني - الذي سيقوم بزيارة إلى مصر غدا تستمر يومين، لحضور بدء فعاليات أسبوع الجاليات (العودة للجذور) في الإسكندرية مع الرئيس السيسي ونظيره القبرصي نيكولاس أناستاسياديس - أن على الغرب، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، الاعتراف بأن مصر خلال حكم الرئيس السيسي تحولت إلى جدار منيع وحصن قوى أمام الإرهاب لا غنى عنه، وخاصة ضد الإرهاب المروع والبشع، مثل (داعش) الذي ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية.

ونوه بأن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية ودور مصر في المنطقة بشكل عام ومحاولاتها المضنية لترسيخ السلام والاستقرار في عموم المنطقة، مشيرا إلى "الدور الفعال" الذي تقوم به بلاده لتوضيح الحقائق التي تجرى في مصر.

كما نوه الرئيس اليوناني ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، الذي وصفه بأنه "يسير بخطى حثيثة وسريعة"، وقال: اكتسبت مصر الاستقرار الذي هي بحاجة ملحة إليه، ما يسمح لها أن تلعب دورها القيادي على صعيد العالم العربي والإقليمي، وأن تتحول إلى أرضية صلبة للاستقرار في عموم المنطقة والعالم".

وأكد أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص يأخذ تدريجيا شكلا مؤسسيا، بصفته جزءا لا يتجزأ من التحالفات الناجحة والبناءة لأنه مستوحى من الإرادة السياسية للدول الثلاث، والعيش المشترك لتوسيع هذا التعاون بينها، وتحقيق أقصى قدر من الفائدة لها وللمنطقة ككل، مشيرا إلى أن الصراعات والأزمات في المنطقة وانتشار القوى المتطرفة لابد أن تواجه بحزم.

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