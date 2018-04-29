القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
عالم
الأحد 29/أبريل/2018 - 07:10 ص

الجالية اللبنانية بأستراليا تبدأ التصويت فى الانتخابات البرلمانية

الجالية اللبنانية
نيفين أشرف
dostor.org/2148305

بدأ اللبنانيون في أستراليا اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية ينظمها لبنان منذ تسع سنوات، مع إقبال آلاف المغتربين على التصويت لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأعلنت السفارة اللبنانية في كانبيرا أن حوالى 12 ألفا من أفراد الجالية اللبنانية سجلوا للإدلاء بأصواتهم قبل أسبوع من الانتخابات في لبنان في السادس من مايو.

وقال نزيه خير (44 عاما) العضو في الجمعية الإسلامية اللبنانية في سيدني متحدثا لوكالة فرانس برس في مركز اقتراع قريب من جامع لاكيمبا الكبير اليوم يوم خاص، إنه يوم الديموقراطية. الجميع هنا سعيد كما ترون.

وأضاف: لم تجر انتخابات منذ 2009، أي منذ أكثر من تسع سنوات، وإنها المرة الأولى في أستراليا، لذلك نحن مسرورون إلى هذا الحد بالمشاركة في الانتخابات في لبنان ونأمل أن يحصل الجميع على ما يريده.

ويشارك اللبنانيون في بلاد الاغتراب للمرة الأولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد.

وتجري الانتخابات في لبنان وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود.

ويقدر عدد الجالية اللبنانية في أستراليا بـ230 ألفا، بمن فيهم المولودون في لبنان وعائلاتهم، كما تتصدر أستراليا قائمة البلدان لناحية عدد اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

مقتل 43 مدنيا فى مالى بنيران متطرفين

منذ حوالي 16 ساعة

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح

منذ يوم

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين

منذ يومين

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان

منذ 3 أيام

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ 3 أيام

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

الآن

السعودية تقر عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لهذه التهمة

«كدوانى»: تطبيق زيادة الـ80% على المعاشات بعد إقرار القانون مباشرة

كيف كشفت صفقة الرهائن خيانة قطر للتحالف العربى؟

فيديوجراف.. «ضرب صلاح واستهداف الوفد المصري في غزة» أبرز أخبار اليوم

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

ألبومات الصور

ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم هانى شاكر فى حفل شرم الشيخ

«أنا لابس ومش لابس».. 5 بناطيل أثارت جدلًا في مصر (صور)

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

كشكول

جامعة الأزهر تُنظم مؤتمرًا علميًّا لبحث تحديات الطب

"تعليم المنوفية" تبحث تنفيذ خطة جديدة بمدارسها

جامعة الفيوم: وضعنا قواعد خاصة لمراعاة صيام الطلاب خلال الامتحانات

تعليم الوادي الجديد: لم تصلنا أى شكوى من امتحانات النقل

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

سفير فلسطيني: انعقاد المجلس الوطني يؤكد التفاف الشعب الفلسطيني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في غزة

مسؤول بالجهاد: صوافطة مفصول من الحركة منذ عام 2007

منوعات

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

تعرّف على أول قاموس فى العالم

بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قاتل.. ويتبرع بـ12 مليون دولار لاكتشاف مصل

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads