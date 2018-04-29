الجالية اللبنانية بأستراليا تبدأ التصويت فى الانتخابات البرلمانية

بدأ اللبنانيون في أستراليا اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية ينظمها لبنان منذ تسع سنوات، مع إقبال آلاف المغتربين على التصويت لأول مرة في تاريخ البلاد.



وأعلنت السفارة اللبنانية في كانبيرا أن حوالى 12 ألفا من أفراد الجالية اللبنانية سجلوا للإدلاء بأصواتهم قبل أسبوع من الانتخابات في لبنان في السادس من مايو.



وقال نزيه خير (44 عاما) العضو في الجمعية الإسلامية اللبنانية في سيدني متحدثا لوكالة فرانس برس في مركز اقتراع قريب من جامع لاكيمبا الكبير اليوم يوم خاص، إنه يوم الديموقراطية. الجميع هنا سعيد كما ترون.



وأضاف: لم تجر انتخابات منذ 2009، أي منذ أكثر من تسع سنوات، وإنها المرة الأولى في أستراليا، لذلك نحن مسرورون إلى هذا الحد بالمشاركة في الانتخابات في لبنان ونأمل أن يحصل الجميع على ما يريده.



ويشارك اللبنانيون في بلاد الاغتراب للمرة الأولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد.



وتجري الانتخابات في لبنان وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود.



ويقدر عدد الجالية اللبنانية في أستراليا بـ230 ألفا، بمن فيهم المولودون في لبنان وعائلاتهم، كما تتصدر أستراليا قائمة البلدان لناحية عدد اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم.