القوى العاملة: أول مايو أجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الثلاثاء الموافق أول مايو «عيد العمال»، أجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال «سعفان»، إن هذا اليوم يعتبر أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.