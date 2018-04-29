مصادر تكشف «الأرض المحايدة» المحتمل عقد لقاء ترامب وكيم عليها

أعلنت مصادر في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، أن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يمكن أن يعقد في منغوليا أو سنغافورة، وفقا لقناة "سي بي أس" التلفزيونية.



وفى وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء سنغافورة لي شيان لونج، إن بلاده لم تتلق طلبا رسميا من واشنطن وبيونج يانج لتكون بلاده ملتقى لقادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تلعب الألعاب مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن اجتماعا مع كيم جونج أون، قد يعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.



وقال الرئيس الأمريكي فى تجمع حاشد في ميشيجان: نحن لا نلعب، مشيرا إلى أن الكثير من الأشياء الجيدة تحدث في كوريا الشمالية.