القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 06:52 ص

توافق أمريكى يابانى بشأن قمة الكوريتين الشمالية والجنوبية

شينزو آبي
شينزو آبي
نيفين أشرف
dostor.org/2148301

أعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، أن آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحبا باجتماع القمة الذي عُقد بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، بوصفه خطوة إيجابية لنزع السلاح النووي، و«خطوة تاريخية» نحو تحقيق السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.

وكان زعيما كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تعهدا خلال اجتماع قمة تاريخي يوم الجمعة بالعمل على «نزع السلاح النووي بشكل كامل» من شبه الجزيرة الكورية، ولكن ترامب قال إنه سيواصل الضغط على بيونج يانج من خلال العقوبات قبل اجتماعه غير المسبوق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في بيان: «إن هذه التصريحات جاءت خلال اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة بين آبي وترامب يوم السبت اتفقا خلاله أيضا على أهمية اتخاذ بيونج يانج خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي».

ونقلت تصريحات نشرها مكتب آبي عنه قوله للصحفيين في ساعة متأخرة من السبت إن "أهم شيء هو ما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات محددة في المستقبل".

واتفق ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن أيضا على ضرورة عقد قمة مبكرة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والتي قال ترامب إنها ستعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

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