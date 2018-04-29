دراسة: الثوم يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة، أن تناول الثوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والنوع الثاني من داء السكري.



ووفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية، فقد توصل عدد من الباحثين من جامعة نوتنغهام، إلى أن الثوم يساعد في الحماية من خطر الإصابة بالسرطان.



وأكد الباحثون وفقًا للدراسة، أن بداخل الثوم مركبات صحية، يمكن أن تحمي من الكثير من الأمراض الخطرة.



وأضاف الباحثون، أن الثوم، استخدم منذ آلاف السنين لعلاج المرضي، في الحضارات القديمة، ولعل أشهرها الحضارة الفرعونية.



ويعد الثوم هو عضو في عائلة نباتات الأليوم، مع البصل والكرات، والتي تمتص مادة السلفات من التربة، والتي تحمي الجسم من الأمراض.



وقد وجد الباحثون، أن الثوم له تأثير كبير على خفض ضغط الدم، بالإضافة الى فوائده المذهلة في الحفاظ علي الجسم من خطر السرطان.