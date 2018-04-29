القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 05:04 ص

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى منع سفك الدماء

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
نيفين أشرف
dostor.org/2148294

قال ممثل عن إدارة رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن زعيم كوريا الشمالية حث على منع سفك الدماء في المستقبل ووعد بعدم استخدام القوة.

ونقل مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله خلال اجتماعه مع مون إنه سيغلق موقع التجارب النووية في مايو على مرأى من العالم الخارجي كله، بحسب رويترز.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قبل اجتماع القمة إن بيونج يانج ستعلق فورا التجارب النووية والصاروخية وتلغي موقعها للتجارب النووية وستسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق النمو الاقتصادي والسلام.

وقال البيت الأزرق إنه تأكيدا لهذا النبأ قال كيم لمون إنه سيدعو خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لضمان شفافية إغلاق المنشآت.

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