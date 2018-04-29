القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
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الأحد 29/أبريل/2018 - 04:40 ص

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

لا تسافر إليها..
إسلام جمال
dostor.org/2148285

إن التجول في الدول الأخرى، ومشاهدة الثقافات المتعددة، بجانب الاكتشافات والمغامرات في الأراضي الجديدة، هي واحدة من أفضل طرق السعادة، يستطيع السفر حول العالم أن يمنحك عينا جديدة لرؤية الشعوب الأخرى، وتوسيع قاعدة معارفك، إلا أن هناك بعض الدول التي تتسم بالخطورة عليك تجنبها أو أخذ الحذر قبل السفر إليها.. نستعرض تلك الدول في السطور التالية وفقًا لموقع «womensarticle».

فنزويلا
مناخها السياسي المتغير أمر مخيف، بالإضافة الى الأزمات الاقتصادية التي تسيطر علي البلاد.

كولومبيا
تشتهر كولومبيا بتجارة المخدرات، الأمر الذي أدي الى تجمع الكثير من العصابات، بالإضافة الى ارتفاع معدل الجرائم هناك.

السلفادور
السلفادور، هي موطن لجرائم العنف، حيث تتسم بكثرة الخطف، خاصة في الحدائق العامة، لذا ينصح بعدم الذهاب اليها.

كينيا
المناطق الريفية في كينيا هي موطن لكثير من الفصائل الإرهابية، وهناك هجمات في كثير من الأحيان، ودائما ما يسمع سكانها أصوات قنابل وإطلاق نار.

هندوراس
تقع هندوراس في أمريكا الوسطى ولديها العديد من المواقع الجميلة التي يمكن مشاهدتها، إلا أنها تسجل أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

أوكرانيا
من البلاد التي حذر الموقع من عدم الزيارة اليها، معللًا ذلك بسبب الصراع مع روسيا، حيث تشارك القوات المسلحة في الصراع على الأرض في المنطقة الشرقية، وليس من غير المألوف أن يشارك السكان المحليون في النزاع.

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