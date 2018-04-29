لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

إن التجول في الدول الأخرى، ومشاهدة الثقافات المتعددة، بجانب الاكتشافات والمغامرات في الأراضي الجديدة، هي واحدة من أفضل طرق السعادة، يستطيع السفر حول العالم أن يمنحك عينا جديدة لرؤية الشعوب الأخرى، وتوسيع قاعدة معارفك، إلا أن هناك بعض الدول التي تتسم بالخطورة عليك تجنبها أو أخذ الحذر قبل السفر إليها.. نستعرض تلك الدول في السطور التالية وفقًا لموقع «womensarticle».



فنزويلا

مناخها السياسي المتغير أمر مخيف، بالإضافة الى الأزمات الاقتصادية التي تسيطر علي البلاد.



كولومبيا

تشتهر كولومبيا بتجارة المخدرات، الأمر الذي أدي الى تجمع الكثير من العصابات، بالإضافة الى ارتفاع معدل الجرائم هناك.



السلفادور

السلفادور، هي موطن لجرائم العنف، حيث تتسم بكثرة الخطف، خاصة في الحدائق العامة، لذا ينصح بعدم الذهاب اليها.



كينيا

المناطق الريفية في كينيا هي موطن لكثير من الفصائل الإرهابية، وهناك هجمات في كثير من الأحيان، ودائما ما يسمع سكانها أصوات قنابل وإطلاق نار.



هندوراس

تقع هندوراس في أمريكا الوسطى ولديها العديد من المواقع الجميلة التي يمكن مشاهدتها، إلا أنها تسجل أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.



أوكرانيا

من البلاد التي حذر الموقع من عدم الزيارة اليها، معللًا ذلك بسبب الصراع مع روسيا، حيث تشارك القوات المسلحة في الصراع على الأرض في المنطقة الشرقية، وليس من غير المألوف أن يشارك السكان المحليون في النزاع.