القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 04:28 ص

استكمال سماع مرافعة دفاع 12 متهمًا بالتعدى على كمين الخصوص

استكمال سماع مرافعة
مصطفى حربى -عادل عبدالعال
dostor.org/2148284

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى، سماع مرافعة دفاع 12 متهما بالتعدى على كمين شرطة الخصوص.

وتضم قائمة المتهمين كلِّ من «إسلام م، وإسلام أ، وحمد ص، ومحمد ن، وإبراهيم ع، وعبد الرحمن م، وعمر خ، وعبد الرحمن ر، ومحمد م، وشوقى س، وبلال ع، وعبد الرحمن ع».

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول فى 2016 أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادى عشر والثانى عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدى والاغتيال، كما شرعوا فى اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.

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