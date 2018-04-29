القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 06:48 ص

اليوم.. استكمال دعوى مرتضى منصور لإلغاء لجنة الوصاية على «الزمالك»

مرتضى منصور
مرتضى منصور
عماد سليمان
dostor.org/2148283

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة، وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.

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