مديرية أمن القليوبية تطلق قافلة طبية للكشف على الأفراد والمحتجزين

نظمت مديرية امن القليوبية، أمس السبت، قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بطاقم طبي متخصص (باطنة - صدر - جلدية - صيدلية) للمرور بنطاق المديرية، وتوجهت إلى ديوان قسم أول بنها ثم توجهت لقسم ثاني بنها مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، وذلك للكشف على الأفراد والمجندين العسكريين والمحجوزين بالحجز والسجن، بالإضافة إلى الكشف على بعض المدنيين المترددين على المواقع الشرطية المختلفة.



وتفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، عمل القافلة بقسم أول بنها وأمر بتوفير كل ما يلزم لنجاح عملها، وتوقيع الكشف الطبي على المحجوزين بالقسم والأفراد وكبار السن.



يذكر أن مدة تواجد عمل القافلة 4 أيام للمرور على المواقع الشرطية التابعة لمديرية أمن القليوبية.