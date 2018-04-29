تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

فازت اللاعبة تيا ضياء صبحي، لاعبة المنتخب المصري للجمباز الإيقاعي، والتى لم تتجاوز من العمر 15 عامًا، بالميدالية الذهبية، في منافسات الفردي شابات بالنسخة الرابعة عشر من بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي والترامبولين «شباب وكبار».



وتأهلت اللاعبة «تيا»، وهى عضوة بالفريق المصري للجمباز الإيقاعي، إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب «بوينس آيرس»، والتي تقام فى الأرجنتين.



وكانت من ضمن الفريق الجماعي للناشئات فى الجمباز الإيقاعي تحت ١٦ سنة، الذى توج بالميدالية الذهبية فردى عام وحبل وصولجان في البطولة الإفريقية للجمباز التي تستضيفها مصر حاليًا.



وتدربت تيا ضياء صبري، وهى صغيرة على الجمباز الإيقاعي في سن الثالثة في نادي الجزيرة بالقاهرة، على أيدي المدربة البلغارية بولينا نيكولوفا والمدربة مايان الملا.



كما كان يشرف على تدريبها منذ عام ٢٠١٦ و حتى الآن، المدير الفني ناتاشا ستيبانوفا والمدربة مايان الملا، وقد مثلت نادي الجزيرة في العديد من البطولات المحلية والدولية، محققة العديد من الميداليات الأفريقية والدولية.