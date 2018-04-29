القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
لايف ستايل
الأحد 29/أبريل/2018 - 03:31 ص

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

تيا ضياء.. معلومات
سارة ساويرس
dostor.org/2148278

فازت اللاعبة تيا ضياء صبحي، لاعبة المنتخب المصري للجمباز الإيقاعي، والتى لم تتجاوز من العمر 15 عامًا، بالميدالية الذهبية، في منافسات الفردي شابات بالنسخة الرابعة عشر من بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي والترامبولين «شباب وكبار».

وتأهلت اللاعبة «تيا»، وهى عضوة بالفريق المصري للجمباز الإيقاعي، إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب «بوينس آيرس»، والتي تقام فى الأرجنتين.

وكانت من ضمن الفريق الجماعي للناشئات فى الجمباز الإيقاعي تحت ١٦ سنة، الذى توج بالميدالية الذهبية فردى عام وحبل وصولجان في البطولة الإفريقية للجمباز التي تستضيفها مصر حاليًا.

وتدربت تيا ضياء صبري، وهى صغيرة على الجمباز الإيقاعي في سن الثالثة في نادي الجزيرة بالقاهرة، على أيدي المدربة البلغارية بولينا نيكولوفا والمدربة مايان الملا.

كما كان يشرف على تدريبها منذ عام ٢٠١٦ و حتى الآن، المدير الفني ناتاشا ستيبانوفا والمدربة مايان الملا، وقد مثلت نادي الجزيرة في العديد من البطولات المحلية والدولية، محققة العديد من الميداليات الأفريقية والدولية.

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

تيا ضياء.. معلومات عن الحاصلة على الميدالية الذهبي للجمباز الإيقاعى

الآن

خاص.. تامر حسني يصور كليبه الجديد في ورشة بالكيت كات

هنا القاهرة.. هل تتحوّل «وسط البلد» إلى منطقة جذب سياحي عالمية؟ (تفاعلي)

عمرو أديب لـ«البرلمان»: «مين اللي غرقنا؟»(فيديو)

جيش الاحتلال يختطف مواطنة لبنانية عند الخط الحدودي

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

ألبومات الصور

ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم هانى شاكر فى حفل شرم الشيخ

«أنا لابس ومش لابس».. 5 بناطيل أثارت جدلًا في مصر (صور)

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

كشكول

جامعة الأزهر تُنظم مؤتمرًا علميًّا لبحث تحديات الطب

"تعليم المنوفية" تبحث تنفيذ خطة جديدة بمدارسها

جامعة الفيوم: وضعنا قواعد خاصة لمراعاة صيام الطلاب خلال الامتحانات

تعليم الوادي الجديد: لم تصلنا أى شكوى من امتحانات النقل

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

سفير فلسطيني: انعقاد المجلس الوطني يؤكد التفاف الشعب الفلسطيني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في غزة

مسؤول بالجهاد: صوافطة مفصول من الحركة منذ عام 2007

منوعات

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قاتل.. ويتبرع بـ12 مليون دولار لاكتشاف مصل

عرض فيلمي «ضباب مومباي» و«ويندي» في أول أيام ملتقى أولادنا

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads