أسرة مسلسل «أيوب» فى مدينة الإنتاج الإعلامى.. اليوم

تتواجد اليوم أسرة المسلسل الدرامي «أيوب» الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال تصوير مشاهد المسلسل المقرر عرضه في رمضان.



وعلم «الدستور» أن مخرج العمل أحمد صالح سيصور عدد من المشاهد الخارجية داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالتزامن مع تصوير مسلسل «كلبش 2» للفنان أمير كرارة في نفس المكان.



مسلسل «أيوب» من تأليف محمد سيد بشير، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم آيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفي وميريهان حسين ومحمد دياب وزكي فطين عبدالوهاب، والمسلسل من إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.