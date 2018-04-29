ترامب يعقد اجتماعًا مع كوريا الشمالية خلال الأسابيع المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا تلعب الألعاب مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعه مع زعيم البلاد كيم جونغ أون خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.



وقال الرئيس الأمريكي في اجتماع حاشد في ميشيجان: «نحن لا نلعب»، لافتا إلى أن الكثير من الأشياء الجيدة تحدث في كوريا الشمالية.



وكان ترامب أعلن في وقت سابق، أنه يعمل على تحديد موعد ومكان للقاء نظيره الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، مؤكدا أن التحضيرات تسير بشكل جيد.