القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 02:22 ص

الشيوخ الروسى: أوروبا غير قادرة على مواجهة الولايات المتحدة

الشيوخ الروسى: أوروبا
مروة عنبر
dostor.org/2148268

صرح عضو مجلس الشيوخ الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم الأحد، بأن أوروبا ستكون مستاءة من الشروط التجارية التي طرحتها الولايات المتحدة، لكنها ستقبلها.

وكتب بشكوف مدونة صغيرة على صفحته على «تويتر»، أن الولايات المتحدة تعتزم إملاء شروط التبادل التجاري على أوروبا، وأوروبا ستكون مستاءة، لكنها ستقبل بالشروط، فضلا عن أنه لا يوجد لدى أوروبا القدرة على مواجهة الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان وقع في أوائل شهرمارس الماضي، على فرض رسوم استيراد جمركية بحجم 25 % على الصلب، و10 % على الألومنيوم، وفي الوقت نفسه، صرح البيت الأبيض بأن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة بأن منتجاتها لا تهدد الأمن القومي.

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