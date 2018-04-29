«الضميرى» يرد على رواية حماس حول تفجير موكب الحمد الله

صرح اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة، بأن رواية حركة حماس حول تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات ماجد فرج الشهر الماضي في غزة لم تأت بجديد سوى أكاذيب جديدة وإصرار على الانقسام.



وقال الضميري في بيان له، إن محاولتها الحديث عن تحقيق لا يعدو كونه مسرحية رديئة التأليف والإخراج، يمكن إظهاره بالتالي:



- الرواية حول أحمد فوزي صوافطة الذي لقبته حماس «الأنصاري»، هو أسير سابق وحالي لدى الاحتلال متهم بالانتماء للجهاد الإسلامي، وهو من سكان طوباس في الضفة الغربية وليس له أي علاقة بالأمن الفلسطيني، وأن صوافطة هو مواطن بسيط.



- تقول روايتهم أن التحضير وزرع العبوات استمر شهورا طويلة، وتؤكد المعلومات أن أبو خوصة المتهم الذي أعدم بيد حماس كان يعمل في أحد شاليهات قائد حمساوي في شمال غزة.



- أن محاولة زج المخابرات الفلسطينية في قضية الإرهاب في سيناء وغزة هي أكذوبة مكشوفة تحاول حماس من خلالها إظهار براءتها من إنفاق حماس في غزة لاستعطاف الأخوة في مصر في هذا الموضوع.



- أن مسرحية المتهمين الذين قدمتهم حماس في شريط باهت يظهر أناقتهم وعدم الارتباك، ما يشير إلى مستوى الراحة لدى متهمين معزومين لا يتلعثموا أو يخافوا من العواقب.



- أن هروب حماس من مسؤوليتها في التفجير بربط منظمات إرهابية تعمل في سيناء بجهاز المخابرات هو استغباء مفضوح للناس، باعتبار نفسها وقادتها يمتلكون الحقيقة المطلقة، حيث أن الفترة بين محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير موكب رئيس الوزراء خمسة شهور قالت خلالها حماس إنها فكت لغز محاولة اغتيال أبو نعيم مسؤول أمن حماس الذي أكد سابقا، وأنه قام بتأمين طريق موكب رئيس الوزراء ثلاث مرات.



٦- أن محاولة زج اسم العميد بهاء بعلوشة الذي أعدمت حماس أطفاله الثلاث في العام ٢٠٠٦ هو محاولة إعدام جديدة لباقي أفراد الأسرة ليس له أساس من الصحة.



وأضاف الضميرى أنه لا زالت حماس وقيادتها التي تتباكى على غزة بدموع التماسيح تحكم غزة بالحديد والنار، والأمر الواقع وتقطع كل الطرق المؤدية لوحدة الوطن وتزوج بأسماء العائلات الفلسطينية المناضلة في أتون الحرب الأهلية والعداء وتهديد السلم الأهلي.