مسؤول فى «الجهاد الإسلامى» يرد على حكومة الوفاق بشأن «صوافطة»

نفى مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية ما ورد في بيان الناطق باسم الحكومة بشأن انتماء أحمد فوزي صوافطة للحركة في فلسطين.



وقال المصدر، مساء أمس السبت، «إن حركة الجهاد إذ تعبر عن عميق اعتزازها بعائلة صوافطة المجاهدة، وما قدمه أبناؤها من تضحيات، فإن الحركة تؤكد أن صلة أحمد فوزي صوافطة انتهت بعد فصله من الحركة في العام 2007 أثناء وجوده في السجن».



وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود قال إن أحمد صوافطة الذي تتهمه داخلية غزة بتشغيل منفذي عمليات تفجير موكبي أبو نعيم والحمد الله ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.



وكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن تفاصيل مهمة حول محاولتي اغتيال رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال مؤتمر صحفي، أن الأشخاص الذين نفذوا محاولة اغتيال أبو نعيم هم ذاتهم الذين فجروا موكب الحمد الله.