حكومة الوفاق ترد على اتهام حماس على محاولة اغتيال الحمد الله

أدانت حكومة الوفاق الوطني، ما نشرته داخلية غزة حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج خلال الساعات الماضية، ووصفت ما قدمته حركة حماس بأنه ينتمي إلى صناعة التبرير وغسل النفس الاصطناعي والمسرحي من المسؤولية عن جريمة محاولة الاغتيال وجريمة إعدام المصالحة الوطنية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي مساء، أمس السبت: «المفاجأة فيما قدمته حماس هو إصرارها على الخروج السافر عن كل الخطوط، والأعراف الفلسطينية، وذلك عبر التلفيق الملعون الذي قدمته، وأشارت خلاله الى ربط شعبنا الأصيل البطل ومؤسساته بالمجموعات الإرهابية في سيناء والعمل ضد جمهورية مصر العربية في محاولة صبيانية لضرب العلاقة مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية، عبر اختراع شخصية أبو حمزة الأنصاري الذي هو أحمد صوافطة، وتبين أنه عامل بسيط من مدينة طوباس اعتقل منذ سنوات في سجون الاحتلال ولم ينتسب في حياته الى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية».



وأضاف البيان: «وضمن آلاعيبها الصبيانية قدمت حماس ما أسمته كشف الغاز جريمة محاولة الاغتيال، وأعلنت أن الاكتشاف الكبير يتمثل بوجود اللواء ماجد فرج في سيارة رئيس الوزراء حينما كانا في طريقهما إلى غزة عند وقوع جريمة التفجير».



وشدد المتحدث الرسمي، على «أسف الحكومة تجاه ما قدمته حركة حماس والمستوى الذي انحدرت إليه في العبث السافر بالحالة الوطنية وتعاملها اللا مسؤول مع المصالح الوطنية العليا لأبناء شعبنا الصامد البطل».