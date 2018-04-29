المصرى للمطبوعات يصدر «العلاقات البريطانية السعودية»

صدر حديثاً عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة٬ كتاب «العلاقات البريطانية السعودية» للمؤلف حسين إبراهيم العطار.



تعددت صور وأشكال العلاقات العربية مع (بريطانيا العظمى) منها من كان احتلال وآخر انتداب، واهتمت الكثير من الدراسات التاريخية بتلك الآونة التى استمرت قرابة المائة وسبعون عاماً بالدول المختلفة، وفى نفس الوقت لم تلق المملكة العربية السعودية وعلاقتها ببريطانيا هذا الاهتمام - لذا جاءت هذه الدراسة التى تابعت هذه العلاقات في مرحلة مليئة بالتحولات والأحداث.



دراسة لا تقتصر على الجانب السياسى فقط وإنما تحتوى على المضمون التاريخيى وبعض الأوجه الثقافية والإجتماعية أيضا، والفترة التى اختارها المؤلف هي من عام 1945 وحتى 1971 مصحوبة بمقدمة عن الفترة السابقة لهذا التاريخ.



وتناولت الدراسة مشاكل الحدود السعودية مع بريطانيا وكذلك أثر البترول على هذه العلاقات، موقع القضية الفلسطينية منها وأخيراً أثر المشاكل العربية على العلاقات بين البلدين.