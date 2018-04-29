اليوم.. «الوافد والحصار» على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية

يقيم المعهد العالى للفنون المسرحية اليوم الأحد، على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية مسرحيتى «الوافد والحصار» للكاتب «ميخائيل رومان» حيث يتم العرضين بالتتابع، يفصل بينهم استراحة قصيرة مدتها نصف ساعة.



ويُقدم هذين العرضين ضمن مشاريع تخرج دفعات التمثيل والإخراج بالمعهد العلى للفنون المسرحية، وإحياء لذكرى الكاتب المسرحي «ميخائيل رومان».



وتقدم هذه المشاريع تحت إشراف كلا من الدكتور أشرف زكى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والدكتور سناء شافع أستاذ التمثيل، والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية.



«الوافد والحصار» بطولة أحمد عزت، سهر النورى، محمد اليمانى، إيهاب ناصر، ريهام سالم، محمد عبد العظيم، نهال الرملى، ميشيل عماد، عبد الرحمن السبكى، طارق الشاذلى، رفاء الخطيب.