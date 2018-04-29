تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة القتل فى الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بتجديد حبس أربعة متهمين من عائلة واحدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات معهم في اتهامهم بالتشاجر، وطعن شاب بسبب خلافات مالية، وتم إخلاء سبيل متهم آخر، عقب ورود تحريات الأمن التي نفت تورطه بالمشاجرة.



وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه وجود جرح طعني أسفل الرقبة، باستخدام سلاح أبيض «مطواة» أودي بحياته في الحال.



كان قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى إخطارا من مستشفى أحمد ماهر بوصول جثة شاب، توفي إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أسرتين، أسفرت عن إصابة شخصين ومصرع آخر، وتم القبض على طرفي المشاجرة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.