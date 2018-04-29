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الأحد 29/أبريل/2018 - 01:07 ص

«كدوانى»: تطبيق زيادة الـ80% على المعاشات بعد إقرار القانون مباشرة

اللواء يحيى كدواني
اللواء يحيى كدواني
محمد جعفر
dostor.org/2148246

قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانونه الذي تقدم به الأحد الماضي للبرلمان، يقر حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بصرف 80% من فروق المعاشات والعلاوات المقدرة بخمس علاوات لأصحاب المعاشات.

وأضاف «كدواني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون نص على «تسوى الحقوق التأمينية للمحالين على المعاش على الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس غير المضمومة لأجر الأساسي اعتبارًا من تاريخ إقرار هذا القانون».

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