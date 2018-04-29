القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 02:46 ص

برلمانى يطالب الحكومة بإعلان الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام نصير
dostor.org/2148245

طالب النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة والمسؤولين في المحافظات المختلفة، بإعلان حالة الطوارئ خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة طقس سيئة تشمل سيول وارتفاع فى درجات الحرارة.

وأكد بدير في تصريح له، أن الاستعداد الجيد من قبل الحكومة سيساعد فى تقليل الخسائر، ومنع تكرار ما حدث في الآونة الأخيرة، مشددا على أن الوحدات المحلية يجب أن تعمل بشكل عاجل على التأكد من استعداد بيارات الصرف الصحى والمخدرات لاستقبال أى أمطار، فضلا عن متابعة المستشفيات والجهات المعنية.

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