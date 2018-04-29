السعودية تقر عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لهذه التهمة

حدد تنظيم الاستخدامات النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية عقوبات قاسية لكل من «تسلم مواد نووية أو حازها أو استعملها أو نقلها».



ويعاقب التنظيم الاستخدامات النووية من دون الحصول على ترخيص، حسب ما أفادت صحيفة «الحياة».



وحدد التنظيم عقوبات بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال سعودي على المخالفين.



والمواد التى حددها التنظيم هي البلوتونيوم أو اليورانيوم —233 واليورانيوم —235، واليورانيوم المحتوى على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة.



وشملت العقوبات من يتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطرة، أو أى إخلال بأنظمة الهيئة المتعلقة بالأمن والضمانات النووية.



وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أمريكا الشهر الماضي أن لدى بلاده أكثر من 5 % من احتياطيات اليورانيوم في العالم.



وقال بن سلمان إن هدفه الأساسي هو القدرة على تخصيب ومعالجة اليورانيوم السعودي نفسه لاستخدامه في مفاعلات الطاقة، بدلا من شرائه من الخارج.



وكشف عن أن لدى السعودية أكثر من 5 % من احتياطيات اليورانيوم في العالم، قائلا: «إذا لم نستخدمها، فإن الأمر يشبه أن يطلب منا عدم استخدام النفط».